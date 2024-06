Will Smith e Martin Lawrence voltam com tudo em "Bad Boys" 4 | A TARDE

O arquétipo de policial durão e policial doidão é algo que marca presença no cinema há muito tempo. E dentre diversos filmes que seguem essa fórmula, Bad Boys foi a que melhor conseguiu explorá-la. Estrelado por Will Smith e Martin Lawrence, a saga retornou com tudo em 2020 depois do lançamento de "Bad Boys para Sempre". Hoje, os personagens ganham as telonas mais uma vez com a estreia de Bad Boys Até o Fim.

O quarto filme segue os acontecimentos do seu antecessor, mostrando como está a vida dos Bad Boys depois da morte do Capitão Howard. Tudo muda quando Howard, mesmo depois de morto, é acusado de ter participado de um grande esquema de corrupção.

Assim como os filmes anteriores, a trama segue a clássica estrutura de caso. O roteiro é simples, mas consegue servir ao propósito do filme.

Passagem do tempo

Independente de quanto tempo passe, Will Smith e Martin Lawrence continuam sendo uma fonte inesgotável de carisma. ]Desde 1995, ano em que o primeiro Bad Boys foi lançado, os dois se mostraram uma dupla que dá aulas quando o assunto é química.

A dinâmica entre eles continua funcionando da mesma forma e é o principal alívio cômico do longa. Mesmo quase 30 anos depois, os dois ainda são igualmente engraçados.

Também é muito interessante a maneira como o filme explora novos desafios que os dois amigos precisam enfrentar agora que estão mais velhos.

Marcus sofre com pressão alta e precisava se contentar com o fato de precisar levar uma vida mais saudável daqui para frente. Por sua vez, Mike precisa lutar contra um novo inimigo pessoal: as crises de pânico.

Esses dois fatores geram novas interações para o filme e também entregam uma certa “modernização” para a franquia, mostrando que os heróis também tem seus pontos fracos.

Esse diálogo com a modernidade também é apresentado por meio de participações especiais. Dentre elas, a mais inusitada é a de um meme que ficou bastante famoso na internet e que rouba a cena quando aparece.

Bad Boys Até o Fim mantém o equilíbrio entre a ação e o humor que está presente em toda a franquia. A dupla continua funcionando muito bem e as cenas de ação estão melhores do que nunca. Preocupado em resgatar elementos do filme anterior, o novo lançamento pode indicar que a saga voltou para ficar dessa vez.

Diferenças e deslizes

Esse novo capítulo na franquia Bad Boys tenta conservar a essência dos outros três filmes ao mesmo tempo que apresenta coisas diferentes. Além dos novos problemas Marcus e Mike, a direção também se arrisca com alguns ângulos inusitados que rendem cenas bastante interessantes.

Um exemplo disso é durante um confronto em que a câmera fica em cima das mãos dos personagens, mostrando a perspectiva deles do que está acontecendo. Essa preocupação em tentar fazer algo diferente mostra que a franquia não quer ficar limitada em fazer tudo sempre do mesmo jeito.

Porém, nem tudo são flores e o filme também tem seus problemas. O principal deles é a falta de desenvolvimento de alguns personagens, que ficam escanteados durante toda a trama. Isso acaba causando o desperdício da excelente atriz Rhea Seehorn, que interpreta a filha do Capitão Howard e mal aparece durante a história.

