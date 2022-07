Will Smith fala pela 1ª vez em vídeo sobre tapa em Chris Rock

Meses após a cerimônia do Oscar 2022, Will Smith quebrou o silêncio e falou pela primeira vez em vídeo, nesta sexta-feira, 29, sobre o tapa que desferiu em Chris Rock durante a premiação, após uma piada do humorista envolvendo sua mulher, a atriz e apresentadora Jada Pinkett.

Em um vídeo de quase seis minutos em seu canal no YouTube, o astro, que acabou vencendo o prêmio de Melhor Ator naquela noite, respondeu a três perguntas feitas na internet sobre a situação. Ele revelou que tentou conversar com Chris, mas que ele ainda não estaria pronto para retornar o contato. O ator pediu desculpas a Rock e à sua família, reforçando que estaria “aqui para quando você estiver pronto para conversar”.

Ele também disse que Jada Pinkett-Smith, alvo da piada de Rock, jamais encorajou a agressão. “Não há nenhuma parte de mim que acha que foi correto me comportar daquela forma”. O astro ainda pediu desculpas a todos os indicados da noite, dizendo estar com o coração partido por ter “roubado e destruído o momento de vocês”, reconheceu.

Smith se voltou aos fãs, dizendo que “decepcionar pessoas é meu maior trauma, odeio decepcionar os outros”. Ele revelou estar profundamente arrependido e confessou que a reação do público o afetou mental e emocionalmente. “Sou humano e cometi um erro. Estou tentando não pensar em mim como um merda”, declarou ele. “Sei que foi chocante, mas prometo que estou empenhado e comprometido a dar leveza, amor e alegria ao mundo. Se você continuar [me acompanhando], prometo que poderemos ser amigos de novo”.

Confira o vídeo:

Relembre o caso

Durante a entrega dos maiores prêmios de Hollywood no domingo, 27 de março, Chris Rock fez uma piada sobre a aparência da esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia, uma doença que provoca perda de cabelo.

O ator, por sua vez, reagiu subindo no palco agredindo o comediante com um tapa no rosto, para depois voltar a seu assento e proferir palavras de baixo calão a Chris Rock. "Não fale nada sobre minha mulher" e "Tire o nome da minha mulher da *** da sua boca", gritou o artista.

Minutos após o incidente, Will, que concorria à categoria de melhor ator, levou a estatueta por "King Richard: criando campeãs". Em seu discurso, ele pediu desculpas à Academia e aos presentes, afirmando que "o amor te leva a fazer loucuras".

No entanto, Smith se recusou a deixar a cerimônia do Oscar depois do episódio, segundo a Academia em um comunicado. "Gostaríamos de esclarecer que pedimos ao Sr. Smith que se retirasse da cerimônia e ele recusou, mas também reconhecemos que poderíamos ter lidado com a situação de maneira diferente".

Will Smith se desculpou com Chris Rock pela bofetada. Ele publicou a mensagem após uma enxurrada de comentários nas redes sociais comentando a reação - alguns contra, outros a favor - e também depois de a Academia de Cinema dos Estados Unidos ter condenado o incidente em um comunicado.

"Gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Passei do limite e cometi um erro. Estou envergonhado e minhas ações não refletem o homem que quero ser. Não há lugar para a violência em um mundo de amor e gentileza", escreveu Smith no Instagram.

Dois dias após o Conselho da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas iniciar "processos disciplinares" contra ele, o ator antecipou a punição que poderia ter recebido e deixou a organização. Segundo o tabloide The Sun, o artista americano se internou em uma clínica de luxo frequentada por ricos e famosos para relaxar e se recuperar do estresse.

Em junho, Jada declarou em um episódio de seu programa Red Table Talk que espera que Will e Chris "possam se reconciliar".

Rock não prestou queixa da agressão.