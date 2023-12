Zendaya, Florence Pugh e Timothée Chalamet levam fãs ao delírio em SP | A TARDE

O São Paulo Expo, que sedia a CCXP23, ficou pequeno para o avalanche de fãs do elenco de “Duna 2”, neste domingo, 3. Nomes como Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh e Austin Butler ficaram enlouquecidos com a presença dos artistas. Os astros foram aplaudidos por pouco mais de um minuto, e foram só simpatia com o público. O diretor, Denis Villeneuve, e até Timothée arriscaram algumas palavras em português.

“Eu até perdi as palavras, foi uma boas-vindas muito calorosa”, disse Zendaya. Falando sobre a sequência, a atriz garantiu que sua personagem, Chani, vai aparecer mais vezes. A presença pequena no primeiro filme chegou até a virar meme na internet.

“Um elenco maravilhoso, um roteiro impecável, é muito bom fazer parte de algo tão grandioso”, afirmou. “Vocês vão ver muito mais da personagem na parte dois, foi muito especial voltar, eu só sinto gratidão por essa experiência. Ela tem uma história”, completou.

Em meio aos gritos ensurdecedores, o ator disse que seu personagem Paul Atreides estará mais maduro na produção. Paul não é mais um jovem rapaz".



Florence Pugh também deu um spoiler sobre a sua personagem, a princesa Irulan Corrino, que é uma adição à franquia. "Ela não vai lutar como outros personagens, mas ela tem muito poder e inteligência, e luta do seu próprio jeito".

Denis Villeneuve disse que o filme é "o prato principal" da franquia. "A parte 1 foi apenas um aperitivo, a parte 2 será o prato principal", declarou.

Quem estava no evento exclusivo também pode conferir, em primeira mão, os 10 minutos iniciais e eletrizantes do novo filme, além de duas cenas extras, que mostravam o romance entre Paul e Chani, vividos por Timothée e Zendaya, e a primeira vez que o descendente da Casa montou um verme de areia.



A sequência do longa está prevista para estrear em março de 2024. Além de Zendaya e Timothée Chalamet, a continuação terá os retornos de Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Javier Bardem e Josh Brolin. Completam o elenco Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux, Austin Butler e Tim Blake Nelson.

Acompanhe:





Alessandro Isabel

*De São Paulo