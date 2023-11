Ana Hickmann desabafa sobre agressão: "Vou lutar pela minha vida" | A TARDE

A apresentadora Ana Hickmann voltou às redes sociais nesta quarta-feira, 15, e fez um desabafo sobre o momento que está vivendo. No domingo, 12, ela registrou queixa por agressão contra o esposo, Alexandre Correa.

Ana contou que, apesar de afastada, acompanhou muitas notícias ao seu respeito. Segundo ela, muitas verdades, mas muitas inverídicas. "Sei que estou ausente há bastante tempo, mas acho que os motivos todo mundo entende. Pela primeira vez estou olhando as redes sociais. Me afastei porque não conseguia olhar as notícias, nada, porque tinha muita verdade, mas muitas inverdades e muita coisa que estava machucando". contou.

Ela agradeceu o apoio que vem recebendo para seguir em frente. "É muito importante contar com o apoio de todo mundo para a gente continuar tendo coragem e enfrentar tudo o que vai ter pela frente… quero voltar à minha vida normal, fazer todas as minhas coisas".

"Sempre fui uma pessoa feliz, batalhadora, guerreira, e não é agora que vou parar. Tem coisa que acontece na nossa vida que faz a gente ficar mais forte. Sou mulher, mãe, e isso nunca vai mudar. Tenho muito orgulho. Vou lutar pela minha vida, pelo meu filho, pelos meus negócios, e todos aqueles que me amam de verdade… estava precisando desse espaço", disse Ana.

Matheus Calmon





