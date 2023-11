Ana Hickmann tem pedido de divórcio negado pela Justiça; entenda | A TARDE

Ana Hickmann teve o pedido de divórcio de Alexandre Correa com base na Lei Maria da Penha negado pela Justiça. A informação foi divulgada pelo advogado do empresário e ex-marido da apresentadora na manhã desta quarta-feira, 29.

A decisão foi tomada pelo juiz da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de São Paulo. De acordo com o advogado de Alexandre Correa, Enio Martins Murad, a partir de agora, o pedido de divórcio litigioso vai tramitar pela Vara de Família.

Na noite do último domingo (26), Ana Hickmann revelou em rede nacional no programa Domingo Espetacular, da TV Record, que entrou com o pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha e ainda pediu medida protetiva de urgência contra o marido.

"Dei entrada pela Maria da Penha. A lei está aí para nos proteger. Foi criada por conta de uma mulher que foi vítima disso e tantas outras que também foram vítimas. A lei, que é cada vez mais forte, me protegeu", disse Ana Hickmann.