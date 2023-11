Anahí é diagnosticada com infecção grave após show do RBD em São Paulo | A TARDE

Durante o show do grupo RBD em São Paulo nesta sexta-feira, 17, a cantora Anahí passou mal e precisou abandonar a apresentação antes do término. No dia anterior, ela já havia pedido desculpas aos fãs por não estar com boas condições de saúde.

A artista foi acometida de muita febre, dores no corpo e rouquidão. Em suas redes sociais, ela contou que esta foi a primeira vez que precisou abandonar um show devido problema de saúde.

Ela também contou o diagnóstico que recebeu. "Meu coração está em pedaços, porque é o que eu menos desejaria. Passei vários dias com dores insuportáveis nas costelas, costas e cabeça. Febre muito alta e calafrios. De acordo com os exames de sangue e ultrassom que foram realizados em mim, estou com uma infecção renal grave, muita inflamação e dor", escreveu.

Anahí afirmou que está nas mãos dos médicos e neste momento, pensa no mais importante, sua saúde. "Obrigada pelo carinho, Brasil, e peço desculpas por ter tido que sair faltando quatro músicas para finalizar o show".

O grupo ainda tem outras apresentações neste sábado, 18, e domingo, 19, mas ainda não se sabe se a cantora estará presente no palco.