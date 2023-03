Andressa Urach: "Fui mais usada na igreja do que na prostituição"

Arrependida de ter doado bens à Igreja Universal, Andressa Urach afirmou que foi mais usada na igreja do que na prostituição. A declaração foi dada ao podcast Inteligência Ltda, apresentado por Vilela Rogério.

Urach, inclusive, já acionou a justiça na tentativa de recuperar R$ 2 milhões que havia ofertado à instituição religiosa. "Fui mais usada na igreja do que na prostituição. Na prostotuição eu ganhava, na igreja eu só perdia", afirmou a ex-miss bumbum.

"Eu dei um Porsche Caynne, uma Land Rover, joias, bolsas... existe uma reunião, chamada de ‘Fogueira Santa’, que acontece a cada seis meses e nela, eles pedem para você sacrificar tudo, para dar o seu melhor a Deus e aí você acaba se desfazendo do que tem. Minha nãe recriminava, mas eles dizem que isso é o diabo. Foi aos poucos", lembrou Urach.

Segundo ela, a Universal se recusou a fazer um acordo para devolver valores e bens doados pois isso abriria precedentes a outros fiéis. “Foi aí que eu busquei a Justiça. Agora espero que algo seja feito. Já faz dois anos que tudo aconteceu e agora espero a resposta da ação judicial”.

Ela afirmou que percebeu o que estava acontecendo quando, de uma vez só, fez uma transferência de R$ 1 milhão à igreja. "Minha mãe sempre falava, ficava contra. Fiz essa transação e passai todo esse valor para a igreja, de uma vez só".

Ela falou ainda sobre o perfil no OnlyFans, aberto recentemente. Segundo ela, esta foi uma forma que encontrou para conseguir dinheiro para pagar contas. "Eu vejo como um trabalho, não como um problema. Cada um sabe o que faz. Se alguém quiser me ajudar a pagar meus boletos, eu aceito e envio o meu PIX".

"Eu criei e botei o valor mais alto para se inscrever, que é de US$ 50. Falei: ‘ninguém vai se inscrever, caro pra caramba’, mas está tendo um monte de seguidores", contou Urach.

No programa ela revelou ainda que já se relacionou com um 'meio irmão'. "Eu tive uma relação sexual com meu meio irmão por parte de pai, e aí a culpa depois veio, só que eu era uma adolescente, super rebelde, não estava estendendo nada, e acabei tendo um relacionamento com o meu próprio irmão. Durante muitos anos isso me culpou bastante depois que me entendi. Tinha 14 anos, ali só estava vivendo o momento, a gente ia para os bailes juntos, bebia, e aí acabei ficando com ele".