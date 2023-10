Andressa Urach lança sua própria plataforma de conteúdo adulto

Após alguns dias fazendo mistério, Andressa Urach revelou em evento em São Paulo a surpresa que estava prometendo há alguns dias.

Trata-se de sua própria plataforma de conteúdo adulto, batizada de Fetich. A ferramenta foi lançada após Urach ter seus perfis oficial e reserva banidos temporariamente do Instagram.

"Sou empresária e estou investindo na plataforma Fetich. É uma plataforma online, onde você vai poder vender os seus conteúdos. São pagamentos mensais. Então lá você vai poder postar suas fotos, vai poder vender os teus vídeos, então é uma plataforma onde você vai ter liberdade de se expressar", contou Urach.

"Lá você vai ter liberdade, e não vai ter perigo de ser banido da plataforma", disse a ex-vice miss bumbum. Urach, no entanto, pontuou que sua plataforma não tem o intuito de rivalizar com outros sites já existentes, à exemplo do OnlyFans e Privacy.

Ela afirmou que esta liberdade era o que ela buscava. "Então lá eu estarei falando de tudo. É uma plataforma para tudo e para todos. É uma plataforma que já existia (...) como se fosse uma rede social, só que além de postar os conteúdos, você pode trabalhar e vender os seus conteúdos".