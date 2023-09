Anitta: “Agora vou arrumar um boy que preste”

A cantora Anitta criticou o ator Simone Susinna, do filme “365 Dias”, da Netflix, com quem viveu um romance de verão. A funkeira soltou o verbo durante o programa “Altas Horas”, da Globo, que prestou uma homenagem a ela.

“Eu agora vou arrumar um boy que preste, que o último era golpe”, disparou. O apresentador Serginho Groisman questionou: “Você quer um boy?”. A cantora afirmou: “Sim, um só está bom, porque o último era golpe”.

Anitta e Simone Susinna terminaram a relação de forma nada amigável depois que a funkeira descobriu que o ator queria, na verdade, aproveitar o engajamento dela no Brasil.

Prints divulgados pelo colunista Pablo Oliveira mostram o que seriam conversas no WhatsApp de um suposto integrante da equipe de marketing de Susinna arquitetando com um produtor brasileiro um namoro midiático com alguma famosa do país.

A primeira opção teria sido a também atriz Bruna Marquezine, que fez a sua estreia em Hollywood com o filme “Besouro Azul”. No entanto, ela teria sido descartada por ser “impossível”. Depois disso, o nome de Anitta teria entrado no jogo. Após a situação ser exposta, Anitta parou de seguir o italiano, que fez o mesmo com a funkeira.