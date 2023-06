Anitta sofre assédio enquanto faz compras na Turquia

A cantora Anitta publicou um vídeo polêmico nesta sexta-feira, 9. Enquanto fazia compras na Turquia, a artista sofreu assédio de dezenas de homens que estavam no local. Um deles chega a perguntar quanto ela custava e outro apelidou a carioca de "Nicki Minaj", uma rapper mundialmente conhecida.

O vídeo, que foi publicado no TikTok oficial de Anitta, mostra a forma como as mulheres estrangeiras são tratadas no país. A artista está na Turquia a trabalho e irá se apresentar na final da Champions League.

Nas imagens, a Girl from Rio caminhava por um complexo de lojas e foi abordada por vários homens. "Muito boa", disse um "Amor! Por favor", chamou outro. "Linda", falou um terceiro.

null Reprodução / Redes Sociais

Nos comentários do vídeo, pessoas de todo o mundo deram sua opinião sobre a cena. "A Turquia é perigosa para uma mulher sozinha", disse uma moça. "Por que eles se comportam como se não nunca tivessem visto uma mulher?", questionou um homem. "Estou chocado. Ninguém conhece Anitta em Istambul?", perguntou um seguidor. "Que tenso, eu ficaria em pânico", desabafou uma jovem.