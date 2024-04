Após fim do BBB, Wanessa Camargo e Dado Dolabella reatam namoro | A TARDE

Após anunciarem o término do relacionamento, Wanessa Camargo e Dado Dolabella reataram o namoro após o fim do Big Brother Brasil 24.

Eles estiveram no after organizado por Yasmin Brunet para os integrantes do Gnomos e chegaram ao local separados.

Entretanto, durante a festa, não se esforçaram para disfarçar e ficaram juntos grande parte do evento, entretanto, não permitiram que tirassem fotos deles juntos.

Segundo o Extra, um ex-BBB que estava na festa afirmou que os artistas estavam em clima de romance. "Passeavam de mãos dadas, davam uns estalinhos de vez em quando e contaram que tinham voltado. Ela estava muito feliz".

A cantora, no entanto, não tem interesse em, por hora, divulgar publicamente o relacionamento, tendo em vista que está em fase de limpar sua imagem com o público.

Segundo a colunista Mariana Morais, pessoas próximas à artista consideram que o relacionamento com o ex-Fazenda prejudicou a tentativa de reconstrução da imagem.

Há alguns dias, Wanessa lançou a música 'Caça Like', onde aborda a percepção do público sobre sua participação no reality show e a onda de cancelamento que enfrentou.