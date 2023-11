Após harmonização facial, Vyni retruca críticas na web | A TARDE

A nova aparência do ex-BBB Vyni virou pauta nas redes sociais nos últimos dias. A mudança drástica de visual, devido aos procedimentos estéticos, dividiram opiniões na web e fez o influencer largar o doce sobre alguns ataques.

Enquanto alguns internautas dispararam comentários negativos como: "Antes era feio da cara curta e agora é feio da cara comprida”, "Tá parecendo um boneco de vídeo game [sic]” e “Vyni esponja cabeça quadrada”, outros demonstraram apoio e pediram para que parassem de importuná-lo.

"Mas sério, por que vocês atacam o Vyni? Porr*, ele não faz nada com ninguém, produz um conteúdo muito legal no insta dele e vocês vivem com essa perturbação", indagou um. "Você é maravilhoso. Ao contrário da maioria aqui que quer nos convencer que somos trevas como eles. Você é forte!", disse outro.



Vyni ficou completamente abalado com os comentários a respeito da nova aparência e fez um desabafo nas redes sociais. "Vão terminar quando eu não estiver mais aqui. E se tudo correr bem, não vai demorar muito", escreveu ele em resposta a um seguidor, no X, antigo Twitter.