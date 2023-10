Após suposta filha, jovem diz que também tem filho com Leonardo | A TARDE

Após o surgimento de Dyane Akacio, brasileira que vive em Portugal e alega ser filha do cantor Leonardo, mais uma suposta filha do artista se manifestou.

Dyane também é cantora e já participou do The Voice português e, recentemente, revelou que sua mãe, que era paciente terminal de câncer, revelou em uma carta que o pai dela seria o Leonardo.

Ela contou ainda que procurou a família do artista, mas foi bloqueada nas redes sociais. Ela recorreu à Justiça para fazer um exame de DNA. Leonardo, por meio de sua equipe, afirmou aceitar passar pelo exame.

Em suas redes sociais, ela se comentou a possibilidade. "Eu acredito que Deus não erra em absolutamente nada. Eu estou onde eu deveria estar, tudo tem o seu tempo e eu agradeço a Deus todos os dias por ter vindo pra família que eu tenho hoje!".

Em meio à novidade, uma jovem de Goiânia afirmou que ninguém acredita, mas ela também tem um filho com o artista.

"Eu também tenho um filho do Leonardo, ninguém acredita, então nem vou julgar essa pobre mãe", escreveu a moça.

Ela disse ainda que nunca teve coragem de procurar o cantor e afirmou que seu filho se parece muito com o Zé Felipe.

"Nunca tive coragem de ir atrás, não. Estamos muito bem e ele é a cara do Zé Felipe quando ele tinha a idade dele, só que com os olhos iguais do Leonardo. Nunca precisei ir atrás. Ele tem dois pais que cumprem muito bem essa função".

O cantor é pai de Zé Felipe, João Guilherme, Matheus Vargas, Jéssica Beatriz, Pedro Leonardo e Monyque Isabella.



Confira as fotos dos supostos novos filhos do artista.