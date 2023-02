Arthur Aguiar engata romance com ex-'The Voice'; saiba quem é

Campeão do BBB 22 e ex de Maíra Cardi, Arthur Aguiar está vivendo um novo romance com uma cantora que já participou dos realities 'De Férias com o ex' e 'The Voice Brasil'.

Segundo o perfil 'Segue a Cami', trata-se de Rafaela Porto, que já foi apontada também como affair de Neymar. Arthur e Rafaela teriam passado o carnaval juntos, em um local longe da folia.

Na quarta-feira, 22, Arthur publicou em suas redes sociais que estava assistindo ao novo espetáculo de Whindersson Nunes na Netflix. No dia seguinte, Rafaela mostrou que estava assistindo um filme. Internautas mais atentos perceberam que a TV exibida e a decoração no móvel na parte superior foi a mesma.

Rafaela já participou do The Voice Brasil, na TV Globo, e do De Férias com o Ex – Celebs, na MTV Brasil. Arthur está solteiro desde outubro de 2022, quando ele e Maíra anunciaram a separação do casal.

A cantora Rafaela Porto | Foto: Reprodução