"As coisas têm sido cada vez mais desafiadoras", desabafa Ana Hickmann | A TARDE

A apresentadora Ana Hickmann fez um desabafo neste domingo, 19, devido o Dia do Empreendedorismo Feminino. Ana afirmou ter orgulho da própria história e disse que, apesar dos desafios, não vai parar de seguir em frente.

"Hoje é o Dia do Empreendedorismo Feminino, e eu tenho tanto orgulho de poder fazer parte disso. Nunca foi fácil, e as coisas têm sido cada vez mais desafiadoras para mim. Mas nada vai me parar!!".

Ana citou sua trajetória e afirmou que está pronta para as próximas batalhas. "Eu sei de onde eu vim, reconheço a minha trajetória. Eu sou dona do meu destino, honro as minhas batalhas e sou grata a todas as minhas conquistas. Estou pronta para as próximas".

Há uma semana, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência por ter sido agredida pelo agora ex-marido, o empresário Alexandre Correa.