Bandido invade casa de Manoel Soares e rende apresentador e família | A TARDE

O apresentador Manoel Soares teve sua casa invadida por um bandido, que alegou ter comparsas do lado de fora, na noite desta segunda-feira, 19, em São Paulo. O assalto começou por volta das 21h, quando a funcionária estava saindo, o homem a abordou afirmando estar armado e obrigou que abrisse a porta.

No interior do imóvel, ele obrigou a funcionária a deitar no chão. Um dos filhos de Manoel também foi rendido e obrigado a deitar no chão.

Neste momento, o genro de Soares desce do primeiro andar e é obrigado a ficar de joelho. O apresentador, após ouvir um sinal emitido pelo cachorro, desce sabendo do ocorrido e começa a conversar com o bandido.

Segundo o colunista Alessandro Lo Bianco, outra filha de Manoel levou um irmão, do espectro autista, a uma dispensa para evitar que soubesse do que ocorria em casa e tivesse alguma crise.

O bandido chegou a tomar o celular de um dos filhos e do genro do apresentador. Durante o assalto, Manoel tentou identificar se o homem estava armado e chegou a fazê-lo levantar os braços ao fingir entregar um celular.

Em determinado momento, o apresentador convence o bandido a sair da casa e ir ao quintal. Lá, ele entrou em luta corporal após tentar imobilizar o bandido.

Durante a luta, o apresentador contou com o apoio do genro, que é especialista em segurança, e do filho, que luta Jiu-jítsu há 10 anos.

A Polícia foi acionada, chegou ao local e deteve o bandido, que foi encaminhado a atendimento hospitalar. O caso foi registrado em uma delegacia de polícia.