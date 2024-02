Bandidos devolvem carro de luxo de MC Daniel e cantor agradece; veja | A TARDE

MC Daniel usou as redes sociais para informar que recuperou seu carro de luxo. O veículo, avaliado em mais de R$ 700 mil, foi roubado na Zona Sul do Rio de Janeiro, durante a madrugada de quinta-feira, 15. O artista chegou a dizer que daria uma recompensa caso devolvessem o carro.

“Existem coisas que não precisam entrar em detalhes, família, mas está tudo certo. Paulão (segurança) está bem, eu estou bem, está tudo recuperado. E vamos Rio de Janeiro. Amo todo mundo do Rio de Janeiro”, disse MC Daniel nos Stories do Instagram.



“Queria só agradecer o carinho comigo no Rio de Janeiro, em São Paulo. Já fui roubado cinco vezes e as cinco vezes devolveram, e não é questão de fama e dinheiro não, acho que vai muito além disso, vai pelo carinho, respeito, pela consideração”, garantiu.



MC Daniel ainda ressaltou que preza pelo respeito que tem de todas as pessoas: “O carro está aí, tudo certo. Não tem coisa melhor do que entrar e sair de qualquer lugar do Brasil de cabeça erguida. Tenho respeito de político, de quem tem a vida no crime, de policial, dos moradores, trabalhadores, mães, crianças. Isso é impagável. Sinto que vocês têm respeito e admiração por mim como pessoa, pelo meu coração. Sabem que sou um moleque da paz”.



Veja o vídeo: