Bill Araújo após 'nude' vazar: "Tamanho não é documento" | A TARDE

O ex-BBB Bill Araújo se pronunciou após se tornar alvo de especulações devido a fotos suas jogando futevôlei na praia, onde suas partes íntimas foram capturadas por um paparazzi.

O flagrante gerou comentários sobre o tamanho de genitália, levando Bil a responder: "Tamanho não é documento. Quem eu estou ficando nunca reclamou", afirmou ao colunista Kadu Brandão do iG.

Apesar do incômodo inicial com a exposição, Bil revelou ter desencanado da situação. "Me incomodei, mas está na internet, já foi. Fazer o quê? Todo mundo tem testículos, tem ovo, está tudo certo. Levei na esportiva, está tranquilo, já passou e estou dando é gargalhada. Estava jogando meu futevôlei, de sunga, areia incomodando", explicou o ex-BBB. A foto circula nas redes sociais.