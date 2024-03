Blogueira Aline Samaia afirma que foi ameaçada de morte pelo ex | A TARDE

A blogueira Aline Samaia, da cidade de Cruz das Almas, usou as redes sociais para dizer que está sendo ameaçada de morte pelo ex-namorado. Segundo a influenciadora digital, ele supostamente não teria aceitado o término do relacionamento e enviado mensagens ofensivas e ameaçadoras para ela. Aline também publicou um vídeo do homem, que não teve a identidade revelada, indo na porta da casa dela de madrugada.

A influencer começou o comunicado publicando uma foto da Delegacia Territorial de Cruz das Almas, indicando que já prestou queixa contra o ex-companheiro, mas também decidiu publicar as supostas conversas entre eles na internet para que as pessoas saibam o que está acontecendo. “Trouxe para cá apenas no intuito de me proteger e proteger as pessoas à minha volta”, disse ela.

Nos prints postados pela jovem, é possível ver que as supostas ameaças também teriam sido feitas contra Guh Trindade, que trabalha nas redes sociais e tem uma amizade de anos com Aline. “Aline, eu não tenho medo de tu, de Gustavo, de ninguém. Eu mato [nome ocultado da imagem]”, teria escrito o ex da influencer.

Nunca fui de expor minha vida íntima, mas a situação atual saiu do meu controle. Tentei resolver da melhor forma possível, mas depois do término do meu relacionamento, que já tem mais de 1 mês, venho sendo perseguida e coagida pelo mesmo”, disse Aline Samaia.

Ameaças virtuais e perseguição

Aline Samaia postou trechos de supostas discussões entre ela e o ex-namorado. “Tu mostrou para todos que você é uma vag@bund*, teus stories, teu jeito de viver, tudo”, teria escrito.

Na madrugada do dia 11 deste mês, por volta das 3h da manhã, o homem teria ido até a porta da casa de Aline e ironizado a situação: “Eu queria ver tua cara, tu abrindo o portão, abrindo o portão pra Gustavo ontem”.