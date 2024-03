Bruna Marquezine estaria vivendo affair com cantor internacional | A TARDE

O cantor Bad Bunny tem sido apontado como o mais recente interesse amoroso da atriz Bruna Marquezine. O porto-riquenho, cujo nome verdadeiro é Benito Antonio Martínez Ocasio, completou 30 anos no último domingo, 10, sendo considerado o artista latino mais ouvido de todos os tempos no Spotify.

Com um repertório que abraça diversos gêneros musicais, incluindo hip-hop, reggaeton, pop latino, trap porto-riquenho e música country mexicana, Bad Bunny lidera o ranking da empresa Odds Scanner, superando até mesmo nomes como Shakira.

Além disso, Bad Bunny figura no top 3 dos artistas mais ouvidos globalmente na plataforma, ficando atrás apenas de Drake. Nesta lista, Taylor Swift ocupa a terceira posição.

No entanto, o sucesso de Bad Bunny não se limita à música. Ele também se aventurou no mundo do cinema, aparecendo no filme "Cassandro" da Amazon Prime no início do ano passado. Além disso, possui uma linha de tênis em parceria com a Adidas, chamada adidas Response CL Bad Bunny, e teve participações como apresentador e artista convidado no programa "Saturday Night Live".

Nascido e criado em Vega Baja, Bad Bunny começou sua carreira musical enquanto estudava na Universidade de Porto Rico, em Arecibo, e trabalhava como empacotador em um supermercado. Seu primeiro single, "Soy Peor", foi lançado no final de 2016.

Bad Bunny namorou Kendall Jenner | Foto: Reprodução | Instagram

Quanto ao suposto romance com Bruna Marquezine, o podcast Deuxmoi divulgou que o casal foi visto juntos pelas ruas de Los Angeles durante a celebração do aniversário de Bad Bunny. “Bad Bunny e a modelo brasileira Bruna Marquezine foram vistos juntos em Los Angeles”, afirmou o podcast, especializado em receber flagrantes de famosos.

Apesar do burburinho nas redes sociais, ambos os artistas não confirmaram publicamente o relacionamento.

É importante ressaltar que Bad Bunny está oficialmente solteiro desde dezembro do ano passado, quando terminou seu namoro com Kendall Jenner. Por sua vez, Bruna Marquezine tem sido frequentemente associada a diversos nomes como João Guilherme e Xolo Maridueña, seu par romântico no filme “Besouro Azul", mas não assumiu publicamente nenhum relacionamento desde sua separação de Neymar.