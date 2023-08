Cady rebate Maíra Cardi: 'Prefiro ter fama por ser marido de Ivete"

A troca de farpas entre Daniel Cady e a influencer Maíra Cardi segue rendendo nas redes sociais. Em novo vídeo, o nutricionista rebateu a declaração da ex-bbb, que argumentou que ele só tem fama por ser casado com a cantora Ivete Sangalo.

"Venha cá, vocês já gostam de uma resenha né. Esquece essa mulher, meu povo! Vamos rezar por ela, que com fé em Deus ela vai melhorar. E outra coisa, eu prefiro ter fama, ou ser famoso, sei lá o que ela tá querendo dizer com isso, por ser casado com uma mulher foda, que é Ivete Sangalo, do que ter fama de outras coisas que a gente se envergonha", declarou em resposta a uma seguidora.

A briga começou após Maíra Cardi analisar receita de bolo que o resultado, após ir ao forno seria, segundo ela, uma série de doenças.

Daniel Cady, que é formado em Nutrição pela UFBA (Universidade Federal da Bahia), publicou um vídeo rebatendo as informações falsas e acumulou mais de 750 mil visualizações. "Pessoal, muito cuidado com esse tipo de conteúdo que você encontra na internet. O nome disso é terrorismo nutricional e só faz piorar sua relação com seu corpo e com a comida", disse ele na ocasião.

Em seguida, Cardi ironizou. "Vamos começar o dia fazendo terrorismo diário? Tô pronta para verdades, amo viver na cegueira, quero que me faça chorar com verdades, quero sorrir com mentiras", disse ela.