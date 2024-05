Campeão do BBB 24, Davi aluga casa com piscina em Manaus | A TARDE

O campeão do BBB 24, Davi Brito, decidiu tirar uns dias de descanso. Dessa vez, ele escolheu a praia de Ponta Negra, em Manaus, capital do Amazonas.

Ele viajou com a mãe, Elisângela Brito, e a irmã, Raquel. Davi fez um churrasco à beira da piscina com cerveja gelada, pagode e também passeio de jet ski. Em vídeos postados nas redes sociais, o campeão do "BBB 24" aparece com uma caixa de som, dançando, feliz da vida. O motorista de aplicativo está separado de Mani Reggo, com quem teve um relacionamento de 1 ano e meio.