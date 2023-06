Cantor do Molejo descobre câncer e pede a médico para arrancar pênis

Após descobrir um câncer inguinal, na região da virilha, em outubro de 2022, Anderson Leonardo, do Molejo, revelou que pediu para o médico "arrancar" o seu pênis. O artista ficou desesperado com a doença e fez um desabafo no podcast Papagaio Falante.

“Quando eu estava fazendo o meu tratamento, o médico falou que o meu problema ia ser no pênis e no ânus, e eu falei: ‘arranca logo isso’. Minha namorada então falou: ‘não, o pênis, não!’. Mas agora estou bem. Fiquei um pouco assustado”, revelou Anderson.

Com a descoberta do câncer ainda em sua fase inicial, Anderson contou que se curou da doença, mas segue fazendo tratamento paliativo. “Era um tumor maligno. Consegui matar, graças a Deus. Agora estou só fazendo o paliativo para viver melhor, porque o corpo está respondendo ainda, então está um pouco inchado. Mas é só isso, não tem risco, não tem nada”.