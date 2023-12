Carla Diaz e Becari são flagrados juntos e web especula volta do casal | A TARDE

Carla Diaz e Felipe Becari, apesar de anunciarem o fim de seu relacionamento tumultuado, foram recentemente flagrados juntos, sugerindo que a situação entre eles não chegou ao fim definitivo como afirmado anteriormente.

A atriz e o deputado passaram este domingo, 17, juntos, realizando compras relacionadas a itens para o lar. Imagens divulgadas por Leo Dias mostram o casal em um clima romântico durante o passeio.

O flagra vai além das simples imagens lado a lado e reforça a reconciliação de Carla Diaz e Felipe Becari. Durante o passeio, eles foram vistos andando de mãos dadas pela loja, demonstrando a retomada do relacionamento.

Apesar dos esforços para manterem discrição, a dupla não conseguiu evitar que as câmeras capturassem os momentos reveladores de sua proximidade.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a suposta volta do ex-casal. "Feliz demais! Eles se amam e o amor sempre vence", comentou uma usuária.

Já outra pontuou que já passou pela situação de voltar com ex. "Não julgo voltei com ex-ficante".



Confira o flagra.