Carlinhos Mendigo desabafa após sair da prisão: “Não vou desistir”

Preso em junho deste ano por dívida de mais de R$ 246 mil de pensão alimentícia, o humorista Carlinhos Mendigo foi solto na última quinta-feira, 18. Logo após sair da cadeia, ele quebrou o silêncio e falou sobre o caso em entrevista ao programa ‘Pânico’, da Jovem Pan.

Carlinhos disse que a sua renda caiu após a saída do ‘Pânico’ e, por isso, não conseguiu pagar o valor da pensão ao filho, fruto de seu relacionamento antigo com a ex-assistente de palco e ex-bailarina Aline Hauck.

“Quando eu saí do emprego, aquela pensão ficou alta para eu pagar. Eu entrei com o pedido de revisão, mas só foi revisada depois de seis anos, mas não foi para um valor que era adequado ao meu salário, eu não conseguia pagar, mas continuei mandando de acordo com o que eu podia, mas era um valor ótimo”, disse Carlinhos.

Ele contou também que a mãe de seu filho o proibiu de encontrá-lo e que chegou a registrar 20 boletins de ocorrência. “Porque eu buscava ele e não conseguia ver. Tinha o direito de ver quinzenalmente, mas chegava no dia e ela não entregava, mas nada acontecia”, continuou.

Além disso, o humorista lamentou toda a situação e afirmou que espera poder encontrar o filho em breve.

“Eu nunca tinha entrado em uma delegacia, eu fui entrar depois que nasceu a maior benção da minha vida, que é o meu filho. Eu não vejo o meu filho faz seis anos, ele não quer mais me ver. Mas eu estou na luta para vê-lo, eu não vou desistir”, completou.