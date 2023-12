Carlos Alberto de Nóbrega passará por cirurgia no cérebro após queda | A TARDE

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 87, foi hospitalizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e será submetido a uma cirurgia de retirada de um coágulo no cérebro.

O procedimento é necessário devido complicações após um acidente doméstico em novembro. O apresentador, que passou cinco dias na UTI após cair e trincar uma costela, afirma estar confiante.

"Ele é só felicidade. Mandou para a gente uma foto no hospital, sorrindo, dizendo que está bem e que vai dar tudo certo", disse o filho, Marcelo de Nóbrega, ao Gshow.

A cirurgia, chamada de "drenagem", é considerada relativamente simples, visando tratar um hematoma cerebral.

O procedimento consiste na retirada do coágulo através de um ou dois orifícios no crânio. O Sírio-Libanês confirmou a internação do apresentador.