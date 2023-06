Carol Dantas abandona entrevista após pergunta sobre traição de Neymar

Mãe do primeiro filho Neymar, Carol Dantas abandonou uma entrevista após ser perguntada sobre a traição do ex, que está atualmente com a modelo Bruna Biancaradi grávida do seu segundo filho. A situação ocorreu antes do leilão beneficente promovido pelo camisa 10 da Seleção Brasileira.

"Eu vim para ajudar, mas ainda não sei o quê. Ainda não vi as opções", disse ela sobre o leilão, ainda decidindo se pretende arrematar algo para colaborar na arrecadação do evento. Porém, quando o assunto foi a polêmica traição de Neymar com a influencer Fernanda Campos, Carol soltou um "então" e abandonou a entrevista.

O evento sem fins lucrativos do Instituto Neymar Jr tem como objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social, e contou com cerca de 900 convidados.

Uma lista de peso de famosos marcou presença no local como Sabrina Sato, Luciana Gimenez, Deborah Secco, Virginia Fonseca, Seu Jorge e Patricia Poeta, além do show de Munhoz e Mariano.

O leilão vai contemplar experiências internacionais com o Neymar Jr. e outras personalidades. Entre os principais lotes estão: partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador, uma partida de pôquer com Neymar no Cruzeiro Ney em Alto Mar e dois ingressos para a Farofa da Gkay com posts no Instagram da influencer.

Relação

Carol e Neymar se conhecem desde o tempo em que o jogador ainda era uma promessa do Santos. Na época, ela tinha 16 anos e o jogador tinha 17. Ambos possuíam amigos em comum e passaram a sair juntos. Mesmo sem terem um relacionamento, a jovem engravidou e, em 2011, deu a luz ao primeiro filho deles, Davi Lucca.

Desde então, a relação entre eles tem sido bastante familiar, com ambos frequentando a família do outro. Em setembro 2019, Carol ainda teve um segundo filho, fruto do relacionamento com o empresário Vinicius Martinez.

