Casamento de Sophie Turner e Joe Jonas chega ao fim

O casamento da atriz Sophie Turner, de "Game of Thrones" e "X-Men: Fênix Negra", e o ex-membro dos Jonas Brothers, Joe Jonas, chegou ao fim. De acordo com a revista People, o músico pediu divórcio. A informação foi divulgada na terça-feira, 5.

A revista recebeu 27 documentos que indicariam o pedido de divórcio. Turner e Jonas optaram por não comentar o caso. Os motivos que teriam levado ao pedido de divórcio não foram revelados. No entanto, um insider disse ao TMZ que o relacionamento teria chegado ao fim porque eles têm um estilo de vida "muito diferente". "Ela gosta de festas, ele gosta de ficar em casa", disse.

Além disso, no processo ao qual o Today teve acesso, Jones alega que "o casamento entre as partes está irremediavelmente rompido". A documentação indicaria ainda que as filhas do casal estão com o artista em Miami e outros locais do país. "É do interesse dos filhos menores de idade que as partes compartilhem a responsabilidade parental".

Ainda segundo o site, Joe tem cuidado das filhas "praticamente o tempo todo" nos últimos meses, mesmo estando em turnê com a banda formada com seus irmãos, Nick e Kevin Jonas. O astro estaria também pedindo a guarda das duas filhas. Ele poderá pedir até 50% da custódia física.

A atriz e o músico se casaram em 2019, numa cerimônia em Las Vegas, após uma apresentação do cantor na cerimônia Billboard Music Awards. Eles estariam com problemas no relacionamento há seis meses e nas últimas semanas Jonas esteve à procura de advogados. O artista entrou com o pedido de separação na Justiça da Flórida, nos Estados Unidos.