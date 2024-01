Casamento de Virgínia e Zé Felipe vai chegar ao fim, diz sensitiva | A TARDE

Durante uma previsão, a sensitiva Marcia Fernandes fez previsões sobre o futuro de famosos. Segundo ela, o segundo semestre de 2024 pode marcar o fim do casamento de Zé Felipe e Virgínia Fonseca.

Durante participação no canal 'Diva Depressão', Márcia contou que o ano para a influenciadora será agitado.

"Ela também tá num ano de finalizar alguma coisa. Esse novo programa [no SBT] que você tá falando, tá dando sucesso no trabalho, muito. Ela vai se afastar de vários amigos também”.

Além da vida profissional e pessoal, ela avaliou a vida amorosa da influenciadora, que vive um relacionamento com Zé Felipe.

"E o amor… É muita briga no amor após setembro. Cuidado com rupturas", disse Márcia, que seguiu. "Teve uma live que eles fizeram, que estavam falando sobre traição e aí ficou um climão entre ela e o marido. Pessoal pegou no ar…".