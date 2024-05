Celular 'tijolão' é relançado com versão atualizada após 25 anos | A TARDE

Após 25 anos a HMD Global, marca responsável por aparelhos da Nokia, relançou na Europa uma versão de um dos modelos conhecidos como "tijolão", o Nokia 3210, para celebrar a história do aparelho, criado em 1999.

Embora continue com o visual retrô e o famoso jogo da cobrinha, o aparelho foi atualizado para ficar mais próximo dos outros celulares atuais da empresa. Agora, o Nokia 3210 inclui suporte para conectividade 4G e acesso ao YouTube.

Nas redes sociais acontece um momento nostálgico entre os internautas que agitam a web: “Era TOP demais, hahaha” , lembra um admirador. Outro também lembrou: “Quem nunca teve um desse? Só boas lembranças”. Outro fala sobre suas expectativas com o aparelho: “Bateria dura 8 dias e a carcaça do celular dura 18 anos com várias quedas”.

Veja características do aparelho:

Design retrô de 1999;

bateria de 1.450 mAh², pode durar dias com até nove horas e meia de uso;

jogos retrô;

câmera traseira de 2 megapixels;

lanterna;

rádio FM;

conectividade 4G;

bluetooth 5.0;

acesso aos Shorts do YouTube.

