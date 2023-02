Cezar, Cara de Sapato e Fred Nicácio se enfrentam no Paredão

A Semana Turbo do BBB 23 chega ao fim com o paredão entre Cara de Sapato, Cezar e Fred Nicácio. O domingo, 26, ainda foi marcado pela prova do Líder e do Anjo. Cara de Sapato foi indicado para a berlinda por Sarah Aline, que atendeu o Big Fone assim que o Gustavo foi eliminado e ganhou o poder e uma imunidade, no último dia 26.

E no decorrer deste domingo, 27, MC Guimê ficou em segundo lugar na superprova do BBB 23 e ganhou o colar do Anjo. Como castigo do monstro, ele indicou uma pessoa ao paredão. E a escolhida foi Key Alves.

A líder Bruna Griphao indicou Fred Nicácio para o sétimo Paredão do BBB. Na justificativa, disse que não conseguiu se aproximar de Nicácio e citou uma briga que aconteceu entre os dois na última festa do programa.



Ao final da votação, o Cezar foi o mais votado (7). Ele teve o mesmo número de votos que Aline Wirley. A líder Bruna ficou responsável por desempatar e mandou o brother para o paredão.

Na prova de bate e volta, Key Alves, Cara de Sapato e Cezar precisaram passar por quatro estações divididas em tabuleiros. Na sua vez, o participante sorteava um número e andava conforme o número de casas que aparecia. Fred foi indicado pela líder e por isso não participou da disputa.

Key Alves chegou primeiro na última estação e escapou do sétimo paredão do BBB 23.

Aline está desabafando com a Amanda sobre o que tá sentindo após formação de paredão.



"É esquisito. Pela Sarah dói, claro. Dói por tudo que a gente construiu juntas. E por todos eles votarem, cai uma fichona."