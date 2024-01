Condenada por matar a mãe, Gypsy Rose vira influencer e lançará livro | A TARDE

Depois de passar sete anos presa por participar do assassinato de sua mãe, Dee Dee Blanchard, Gyspsy Rose Blanchard busca construir uma carreira como influenciadora digital.

Desde a soltura, ela conquistou cerca de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais, incluindo Instagram e TikTok, onde pretende monetizar seu conteúdo.

Com menos de dois milhões de seguidores no Instagram, Gypsy agora conta com 4,9 milhões, além de 1,8 milhão no TikTok. Segundo fontes, ela está negociando um programa de televisão com o canal A&E, possivelmente um reality show ou documentário sobre sua vida pós-prisão.

Além disso, Gypsy anunciou sua participação em uma série documental de três episódios no canal Lifetime, abordando seus dilemas durante os sete anos de detenção.

Ela também deve lançar um e-book nos próximos meses para compartilhar suas lições e aprendizados. Gypsy Rose Blanchard ganhou notoriedade por desmascarar as falsificações de sua mãe sobre sua saúde, resultando na trágica morte de Dee Dee e na condenação de seu então namorado à prisão perpétua.