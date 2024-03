Dado Dolabella canta após fim com Wanessa: “sei que vacilei demais” | A TARDE

Após Wanessa Camargo revelar que não é mais namorada de Dado Dolabella, o artista usou as redes sociais para mostrar trechos de duas de suas músicas. Muitos internautas entenderam a ação como um recado para a ex, já que as composições falam sobre coração partido e esperança de ter um grande amor de volta.

Em "Destino", ele canta: “quem sabe se o destino está traçado. Enfrente de cabeça erguida, soldado de Deus e dos anjos, não compus a minha vida, mas posso fazer um arranjo. Quem sabe se o destino está traçado".

Já em "Tá Escrito", é possível perceber o tom de desabafo. "Caminho dos sonhos se extinguiu quando você de mim fugiu. Eu sei que vacilei demais, mas juro que não pensei. Em nenhum momento vou te machucar, por isso te quero outra vez, preciso demais do seu calor, meu bem, me perdoa, por favor", disse em um trecho. Ele continuou:

"Tá escrito, sim, eu nasci para você, você nasceu para mim. Um grande amor não pode terminar assim, por isso que eu te espero, meu amor", encerrou.

Na entrevista ao Fantástico, Wanessa falou sobre estar solteira. "A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho por tudo que vivi, mas agora, nesse momento, preciso olhar para mim, para meus filhos, para meu trabalho. Ainda tenho o sentimento, lógico, mas preciso me amar e me acolher primeiro agora", disse a cantora.

Até então, Dolabella só havia citado em um podcast o distanciamento da filha de Zezé após a expulsão dela do BBB 24.

"Ela está vivendo agora um dos momentos mais difíceis da vida. Era um sonho da vida dela e, de repente, saiu com um trauma muito grande", afirmou. "Eu estou respeitando, inclusive, um pedido da equipe dela de não falar sobre e deixar ela passar por esse momento", completou Dado ao Zona V.