Wanessa Camargo admite racismo e pede desculpas a Davi: "reflexão" | A TARDE

Wanessa Camargo voltou a se pronunciar após a expulsão do BBB 24. A cantora, que foi acusada de agredir Davi, abriu o coração e pediu desculpas ao baiano por ter praticado racismo contra ele.

>>> MP-BA investiga denúncias de racismo contra Davi nas redes sociais

"Como mencionei em um vídeo anterior, foi necessário tirar esse tempinho, por assim dizer. Tudo que tem acontecido na minha vida nos últimos dias tem sido muito significativo, pois o tempo tem o poder de colocar cada coisa em seu devido lugar. Ele nos leva a refletir sobre aspectos profundos, inclusive sobre nossos próprios pensamentos", começou ela, na noite desta terça-feira, 12.

A artista admitiu que praticou racismo estrutural e disse que deve um pedido de descupas a Davi e sua família, bem como, a todas as pessoas negras que tenham se sentido magoadas ou ofendidas por suas atitudes.

“Hoje eu entendo que algumas das minhas falas e comportamentos dentro da casa do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural que está tão enraizado na nossa sociedade, dentro de nós pessoas privilegiadas, que estão praticando sem perceber, sem se dar conta do quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos”, afirmou.

"Eu devo, sim, um pedido de desculpas ao Davi. E consequentemente à sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas. Me desculpo do fundo do meu coração", enfatizou.

Além disso, ela disse que a conversa e aprendizado sobre o tema do racismo não devem ser encerrados ali, e que tem o desejo de aprender, crescer e se tornar uma aliada na luta contra o racismo.

"Quero deixar registrado que a conversa e o aprendizado sobre esse tema não se encerram por aqui. Quero aprender, conhecer e me tornar anti-racista. Este é um encontro com uma necessidade muito mais justa, consciente e igualitária para todos nós", concluiu.

Expulsão

Wanessa foi expulsa após o baiano Davi denunciá-la por agressão. O baiano dormia, quando Wanessa entrou no quarto e, ao dançar, atingiu a perna do brother, que acordou assustado. Revoltado, ele se queixou aos colegas e chegou a formalizar a denúncia à produção no confessionário. No início da tarde, Davi foi chamado no confessionário e conversou com a produção do reality.

Após sair, Davi disse: "Não sabe se controlar na porra da sua cerveja. Minha mãe não me bate mais, pra nego querer vir me bater. Eu bebo, mas sei me controlar! Se eu ver que é hora de parar, eu paro. Beber para ficar provocando os outros, batendo nos outros".

Em seguida, Wanessa foi chamada ao espaço e informada de sua expulsão. Momentos depois, os participantes foram informados que deveriam arrumar os pertences de Wanessa e colocar na despensa.

Confira o vídeo de Wanessa





Reprodução