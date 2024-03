Wanessa Camargo é expulsa do Big Brother Brasil por agressão a Davi | A TARDE

A cantora Wanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil 24 neste sábado, 2, após o baiano Davi Brito denunciá-la por agressão.

LEIA TAMBÉM

Davi vai ao confessionário e acusa Wanessa de agressão; vídeos

O baiano dormia, quando Wanessa entrou no quarto e, ao dnaçar, atingiu a perna do brother, que acordou assustado. Revoltado, ele se queixou com colegas e chegou a formalizar a denúncia à produção no confessionário.



No início da tarde, Davi foi chamado no confessionário e conversou com a produção do reality.

Após sair, Davi disse: "Não sabe se controlar na porra da sua cerveja. Minha mãe não me bate mais, pra nego querer vir me bater. Eu bebo, mas sei me controlar! Se eu ver que é hora de parar, eu paro. Beber pra ficar provocando os outros, batendo nos outros".

Em seguida, Wanessa foi chamada ao espaço e informada de sua expulsão.

Momentos depois, os participantes foram informados que deveriam arrumar os pertences de Wanessa e colocar na despensa.

A informação deixou os participantes agitados. "Pelo que ele me contou, ela acordou ele, mas não vou detalhar, é uma coisa muito séria. [...] Foi algo sério, nem é bom a gente ficar falando", disse Matteus em conversa com Alane e MC Bin.

Enquanto arrumavam as coisas de Wanessa, as integrantes do Quarto Magia repercutiam a expulsão.

"Isso é complicado. Ele passou como ele se sentiu, né, independente se foi sério ou não, ele passou como se sentiu e isso teve peso. Aí diz o que quiser. Se encostaram no seu pé, e você falar tô muito triste, muito chateado..", disse Fernanda.

Ela seguiu, afirmando que independente de como Davi se sentiu, ele queria a expulsão de Wanessa. Yasmin, então, afirmou que isso era óbvio.

"Esquece coisa de acordar! Não é porque acordou! Você não tava aqui, você não viu. Não é porque isso. Vocês não estavam aqui, não foi porque acordou, eu estava aqui e vi. Eu vi tudo".

Confira o momento em que os participantes foram informados sobre a saída da cantora.