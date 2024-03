Davi vai ao confessionário e acusa Wanessa de agressão; vídeos | A TARDE

Durante a festa desta sexta-feira, 1º, Davi e Wanessa tiveram um novo desentendimento. Segundo o baiano, a cantora teria atingido sua perna enquanto dançava no quarto.

Ela deixou a festa e começou a dançar em frente à cama em que Davi dormia. Com a movimentação, o motorista acordou.

"Desculpa Davi. Eu estou meio louca", disse Wanessa.

Em seguida, Davi desabafou com Matteus sobre a atitude de Wanessa:

"Estou me sentindo provocado. Ela invadiu meu espaço. Se fosse eu no lugar dela isso aqui não estaria assim. Quer beber na festa e usar a desgra** do álcool para ficar perturbando os outros? Quer vir bater no outros? É o que? Minha mãe? Aqui não tem isso não. Aqui as pessoas julgam uma falinha que você fala. Imagina atitude. Se fosse eu no lugar dela nego ia estar dizendo que agredi Wanessa Camargo. Isso para mim é falta de respeito, provocação e agressão. Ela deu um tapa na minha cama, nas minhas pernas. Eu levantei na hora".

Ele foi ao confessionário relatar a situação e afirmou a colegas que foi informado que as imagens seriam avaliadas.



