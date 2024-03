"Estamos em processo de aprendizado", diz Wanessa após expulsão do BBB | A TARDE

Wanessa se pronunciou através das redes sociais pela primeira vez após ser expulsa do BBB 24, no último sábado, 2. A cantora disse que está em um processo de aprendizado e pediu desculpa aos fãs.

“Todos nós erramos, acertamos como sociedade, eu me incluo nisso, mas o importante é entender que estamos num processo de aprendizado constante para evoluir”, afirmou ela, nesta terça-feira, 5.

Além disso, a artista salientou que não foi sua intenção ofender alguém. “Quero pedir desculpas, de coração, a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro [no reality], nunca foi minha intenção”, disse. “Em breve eu volto aqui quando eu me organizar eternamente melhor, eu volto com muito mais para vocês”.

Expulsão

Wanessa foi expulsa após o baiano Davi denunciá-la por agressão. O baiano dormia, quando Wanessa entrou no quarto e, ao dançar, atingiu a perna do brother, que acordou assustado. Revoltado, ele se queixou aos colegas e chegou a formalizar a denúncia à produção no confessionário. No início da tarde, Davi foi chamado no confessionário e conversou com a produção do reality.

Após sair, Davi disse: "Não sabe se controlar na porra da sua cerveja. Minha mãe não me bate mais, pra nego querer vir me bater. Eu bebo, mas sei me controlar! Se eu ver que é hora de parar, eu paro. Beber para ficar provocando os outros, batendo nos outros".

Em seguida, Wanessa foi chamada ao espaço e informada de sua expulsão. Momentos depois, os participantes foram informados que deveriam arrumar os pertences de Wanessa e colocar na despensa.