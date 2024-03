MP-BA investiga denúncias de racismo contra Davi nas redes sociais | A TARDE

O Ministério Público estadual (MPBA) instaurou procedimento para apurar práticas racistas cometidas nas redes sociais contra o baiano Davi Brito nas redes sociais. Confinado no BBB 24, o morador de Cajazeiras frequentemente tem virado assunto na internet por sua participação no reality.

Segundo a promotora de Justiça Lívia Sant’Anna Vaz, a representação foi protocolada no MP na segunda-feira, 11, pelo representante de Davi. As empresas responsáveis pelas redes sociais onde teriam ocorrido as ofensas racistas serão oficiadas para enviar informações dos perfis que teriam incorrido na suposta prática criminosa, com o objetivo de identificar os autores.

“As pessoas têm ficado muito à vontade para manifestar ódio nas redes sociais, seja racial, de gênero, de orientação sexual, acreditando que estão na clandestinidade, que não serão descobertas. Mas nós temos instrumentos jurídicos e tecnológicos para descobrir a autoria deste tipo de mensagem”, afirmou a promotora.

Ela ainda orientou que as pessoas devem denunciar caso se deparem com expressões dessa natureza, “printando” o conteúdo e anotando o endereço (URL) dos perfis fizeram as ofensas criminosas. As denúncias podem ser realizadas ao MP por meio do Disque 127, do site de atendimento ao cidadão e também pelo e-mail [email protected].