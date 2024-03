Ana Maria Braga usa termo racista ao comentar treta entre Davi e Leidy | A TARDE

Ao comentar a confusão entre Davi Brito e Leidy Elin, no Big Brother Brasil, Ana Maria Braga usou uma expressão racista durante o Mais Você desta terça-feira, 12.

Ao ver as cenas, ela reclamou de não conseguir ouvir nada além do 'pi', usado para censurar palavrões na televisão aberta.

“Gente é o dedo no ‘Pi’ né! Tem mais palavrão do que… não tem vocabulário. Esse povo não tem vocabulário. Que coisa triste de ver! Só escorrega para isto aí. É falta de justificativa para defesa”, começou Ana, que seguiu.

“O negócio foi e desandou, foi treta para todo o lado. A coisa continua preta”.

No mesmo instante, ela percebeu o erro e se desculpou.

“Desculpa, continua brava por lá. Vamos chamar assim, me desculpem”.

Em seguida, ela chamou o intervalo comercial e na volta, pediu desculpas novamente.

“Falo do BBB com paixão, porque gosto do BBB. Então desculpem os erros que cometo ainda, pela minha formação, idade e história. Não é justificativa, mas quero pedir desculpas”.

Confira o vídeo.