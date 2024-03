Wanessa Camargo confirma término com Dado e fala sobre Davi | A TARDE

A cantora Wanessa Camargo confirmou em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, que terminou o relacionamento com o ator Dado Dolabella. Eles estavam juntos de 2022, retomando uma relação que tinha chegado ao fim cerca de 20 anos antes.

"A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho pelo que vivemos, mas agora preciso olhar para mim, para meus filhos e para meu trabalho", falou na entrevista.

Ela disse ainda que não deixou de gostar do agora ex-namorado. “A gente não deixa de gostar, e ainda tem um sentimento, lógico. Mas, é quando a gente percebe que a gente precisa, nesse lugar agora, se olhar primeiro. E eu preciso de amar e me acolher primeiro agora”, completou.

Wanessa Camargo também comentou a sua saída do Big Brother Brasil 24, quando foi expulsa por agressão a Davi. "Sob o prisma do programa, de ser justo, eu acho que foi justo. Sobre o fair play, não acho que foi justo", afirmou. A cantora ainda disse que antes do momento, ela tinha bebido na festa e era apenas uma brincadeira.

Ela negou ter influenciado em uma possível perseguição a Davi no reality, além de tê-lo chamado de violento. Também afirmou ter se assustado com a repercussão do seu embate com o baiano. "Me assustei muito [ao ser chamada de racista]. Quando a gente é colocada num lugar tão grave, é uma roupa que eu não conseguia vestir aquilo... Escutei muitas pessoas que têm lugar de fala sobre esse tema [para gravar vídeo de desculpas nas redes sociais]. O que eu quis dizer nesse vídeo é dizer que não tive intenção de ser racista."

