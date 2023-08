Dado Dolabella é intimado por dívida de aluguel de meio milhão

O ator Dado Dolabella foi intimado pelo Ministério Público a pagar ou fazer um acordo de parcelamento referente a uma dívida de quase meio milhão de reais relacionada ao aluguel de uma cobertura no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro.

A dívida teria sido acumulada até 2013, quando Dado foi despejado do imóvel. Segundo informações do colunista Lucas Pasin, a dívida era de R$ 450 mil em outubro do ano passado, podendo ser maior agora. A Justiça solicitou o pedido de insolvência do artista em setembro de 2022.

Em relação ao processo de insolvência, a promotoria sugeriu um acordo para evitar medidas coercitivas, como a apreensão do passaporte e da CNH de Dado.

A advogada do ator, Fernanda Tripode, afirmou que não tinha conhecimento dos autos do processo e que as informações divulgadas estão distorcidas com o objetivo de constranger Dado a pagar o que ele entende como devido, por causa da sua notoriedade pública.