Davi ganha homenagem de fãs na Times Square | A TARDE

Depois de conquistar a vitória no BBB 24 com 60,52% da média de votos do público, Davi foi surpreendido por seus fãs na Times Square, um dos pontos mais emblemáticos de Nova York. O local, famoso pelos seus telões com anúncios luminosos, exibiu momentos marcantes do ex-participante do reality.

O registro desse gesto foi compartilhado pelo perfil oficial do baiano na manhã desta segunda-feira, 22, com a legenda: "Um bom dia com nosso Davi na Times Square, em New York. O homem disparou!".

A homenagem dos fãs de Davi ao ex-brother tornou-se um dos temas mais debatidos nas redes sociais. A hashtag "Davi na Times Square" rapidamente se destacou entre os assuntos mais comentados do X (anteriormente conhecido como "Twitter") durante as primeiras horas de hoje, chegando a alcançar o oitavo lugar até o momento em que esta matéria foi atualizada.

Veja o vídeo