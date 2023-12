Ela vem? Beyoncé posta foto enigmática de avião | A TARDE

Não se fala em outra coisa na Bahia, ou melhor, no Brasil, do que a suposta vinda de Beyoncé. E a cantora parece estar disposta a deixar os fãs ainda mais curiosos - ou seguros de que está mesmo em Salvador.

Em sua conta oficial, a diva do pop postou uma foto enigmática de um cavalo saindo de um avião. O animal, batizado de Reneigh, simboliza a sua tour "Renaissance”.

A capital baiana recebe, na noite desta quinta-21, o lançamento do filme "Renaissance: a film by Beyoncé", com uma edição do Club Renaissance, festa exclusiva para fãs brasileiros da artista.

Confira o registro: