Em meio a separação, Belo recebe notícia de que será avô | A TARDE

Em meio a polêmica da separação de Gracyanne Barbosa, Belo recebeu a notícia do filho Paulo Arthur, que será avô pela quarta vez. O filho do cantor de pagode anunciou a espera do bebe.

O cantor, que completa 50 anos nesta segunda-feira, 22, é avô de três meninas, duas delas filhas de Arthur. Belo também é pai de Ingrid, Paula e Isadora.

Filho de Belo com Cristiane Silva, Paulo Arthur, hoje com 33 anos, foi preso em flagrante em junho do ano passado na rodoviária do Rio de Janeiro com um pacote de drogas. Ele foi encaminhado para a 4ª DP, onde foi autuado. Na ocasião, assinou um termo circunstanciado e responde ao juizado especial criminal.

Crise no relacionamento

Após 16 anos de casamento, Belo e Gracyanne Barbosa colocaram um fim no relacionamento. No programa Fofocalizando, do SBT, o jornalista Leo Dias afirmou que conversou com Gracyanne e que ela assumiu que traiu Belo com um homem da academia em que treinava.

Esse homem seria o personal da musa fitness, Gilson Oliveira. Segundo Gracyanne quando aconteceu o envolvimento com Gilson, o casamento com o cantor já estava em crise há 8 meses. No entanto, ela enfatizou que não está mais com o personal.