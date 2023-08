Empresário diz que Mário Brasil pagou dívida após muita confusão

Após áudios sobre uma suposta dívida de R$ 15 mil com agiotas vazar nas redes sociais, o cantor Mário Brasil supreendeu os seguidores na noite de quarta-feira, 19, ao chamar um policial de corrupto e acusá-lo de 'tomar' o seu dinheiro, que erá fruto de rifas.

"Em cas[a] conto toda laranjada a vocês como sempre faço. Só não sei se posso falar sobre policial corrupto que mete a mão em seu dinheiro e leva na maior cara de pau porque é dinheiro de rifa. Engraçado que quando estão todos ganhando é só sorriso, quando perde a culpa é de um só (sic)", afirmou o cantor.

Em seguida, Mário Brasil assumiu que tinha uma divida com um empresário e anunciou que havia quitado o débito. "Sempre assumi minhas coisa estando certo ou errado com dificuldades ou não sempre resolvi e não peguei dinheiro emprestado com ninguém e esse cara e homem e sabe disso. Obrigado Dime. E para meus seguidores, aguardem meu pronunciamento real (sic)", informou.

O cantor ainda compartilhou o print do empresário "Senhor das Armas" contando que Mário Brasil havia pagado a dívida que tinha com ele após muita confusão. "Venho por meio desta nota informar que depois de muita briga, aperto e confusão, falar que a benção do @mariobrasilreal fez a devolução do valor. Ele pagou, não me deve mais nada. Tudo serviu de experiência. Vida que segue e cada um que lute sua guerra agora (sic)", escreveu o empreendido nos stories.

Até o momento do fechamento desta matéria, não havia informações sobre qualquer ligação do empresário conhecido como "Senhor das Armas" com os áudios dos supostos agiotas.