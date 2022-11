Evento com exposições, debates e cinema discute arte indígena na Bahia

A Re-Ocupação de Arte Indígena Antirracista vai trazer a Salvador uma exposição, encontros e debates com renomados artistas, além de uma mostra de cinema, na quinta-feira, 3, e sexta, 4.



O evento, que conta com a maior exposição de arte indígena feita na Bahia e uma das maiores feitas no Brasil, integra um projeto de pesquisas internacional de cultura antirracismo na América Latina.

O objetivo é visibilizar a arte indígena e a dimensão antirracista trabalhada por um grupo de artistas indígenas que, neste semestre, estão vinculados como pesquisadores visitantes no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos (IHAC), da UFBA.

As atividades públicas serão feitas lugares que carregam enorme importância histórica na capital baiana como o Museu de Arte Sacra, a Sala de Arte Cinema do Museu Geológico, Biblioteca Central da UFBA e Academia de Letras da Bahia. [Veja a programação completa no final da reportagem]

Além de Salvador, nesta mesma semana ocorre, também como parte desse projeto internacional, algumas ações semelhantes em Bogotá, na Colômbia.

O projeto é sediado na Universidade de Manchester, na Inglaterra, e financiado por uma bolsa do Conselho Britânico de Artes e Humanidades, e é composto por outras três universidades que produzem pesquisas em conjunto: a Universidade Federal da Bahia, pelo professor Felipe Milanez, do IHAC, que coordena o projeto no Brasil, a Universidade Nacional San Martin, em Buenos Aires, na Argentina, e a Universidade Nacional da Colômbia, em Bogotá.

O evento vai contar com trabalhos com potências fortíssimas de artistas indígenas consagrados como Arissana Pataxó, doutoranda na Escola de Belas Artes, da UFBA, e pesquisadora assistente do projeto CARLA, Yacunã Tuxá e Vitor Tuxá, que são estudantes da UFBA, Gliceria Tupinambá, Graciela Guarani, Olinda Yawar, Juliana Xukuru e Ziel Karapotó, que estão como pesquisadores visitantes na UFBA, Denilson Baniwa, Gustavo Caboco e Naine Terena, que colaboram com o projeto CARLA, e a artista Irekran Kaiapó, viúva do grande líder indígena Paulinho Paiakan.

As obras da exposição resultam de pesquisas ao longo do semestre, de reflexões sobre o racismo, o colonialismo e a perspectiva de diferentes visões de mundos, de forma a contribuir para a construção de uma nova sociedade e de transformações sociais a partir das reflexões indígenas contra o racismo.

“Os artistas tiveram total liberdade de criar, pensar as marcas do colonialismo e provocar uma discussão sobre como o racismo atinge a população indígena e ajudar o público a imaginar um outro país, uma outra sociedade”, disse o professor Felipe Milanez, coordenador do projeto CARLA no Brasil e co-curador do evento junto das artistas indígenas.

"O projeto CARLA é a enunciação de algo novo, e que já não pode passar despercebido. É a convergência de um movimento dos últimos anos em que estamos a ocupando esses espaços hegemônicos por meio da arte, evidenciando o racismo sobre nós, que é entendido de forma geral pela sociedade que nós indígenas não sofreríamos racismo – o que não é verdade”, afirma Ziel Karapotó. Para ele, “o projeto CARLA tensiona essa situação. E essa exposição vem projetar paisagens que evidenciam o racismo. Por meio das obras, vem afirmar: os indígenas sofrem racismo e devemos tornar essa discussão pública para o enfrentamento ao racismo em todas as suas dimensões.”

O evento promete fazer com que Salvador, após essa re-ocupação de arte indígena antirracista, seja uma cidade mais aberta para se encontrar com os povos indígenas da Bahia e do Nordeste.

“As obras estão lindas. São trabalhos geniais e de grande beleza e sofisticação estética, com críticas profundas sobre a história corrente do Brasil que visa apagar a presença indígena. São obras que, por serem inovadoras e trazerem abordagens inéditas, vão surpreender todos e todas que vierem assistir, acompanhar, participar das atividades”, contou o professor da Ufba.

Com essa abertura a reflexões indígenas, o grupo de artistas indígenas espera que Salvador possa ter mais espaços para as artes indígenas e reconhecer a beleza da arte originária e a potência crítica do pensamento indígena.

Veja a programação completa do evento:

Quinta-feira, 03:

Biblioteca Central da UFBA

Manhã: Pintura mural por Glicéria Tupinambá: "TUPINAMBÁ YBAKA - O céu Tupinambá"

MUSEU DE ARTE SACRA

14:00 Igreja- Solenidade de abertura: Reitor, Pró-Reitor de extensão, Diretora do Museu, Diretor do IHAC, Representante da Universidade de Manchester, Coordenação do Projeto

16:00 início do percurso da performance com Ziel Karapoto e Olinda Yawar

17: 00 conclusão da performance na área externa.

17:00 Visita exposição ( visitação rotativa com 10 pessoas por vez)

18:00 encerramento das atividade no MAS

SALA DE ARTE CINEMA DO MUSEU GEOLÓGICO

Cinco cenas da luta indígena antirracista

19:00 Sessão de filmes: Laço/Naine Terena (4 min); Colheita Maldita/Denilson Baniwa (11 min); Paola/Ziel (22 min); Ibirapitanga (15 min)/Olinda; Xe ñe’e - Graci Guarani ( 7 min)

20:00 Debate com artistas

Sexta-feira, 04:

MUSEU DE ARTE SACRA

14:00 Refeitório- Cartografias de artistas indígenas no Nordeste: pesquisas, levantamentos, debates e construção de redes. Com Ziel Karapotó, Juliana Xukuru, Arissana Pataxó e Yacunã Tuxá. Mediação Felipe Milanez

15:00 Refeitório - Roda de diálogo com artistas: estética em perspectiva antirracista com Graciela Guarani, Juliana Xukuru, Yacunã Tuxá, Célia Tupinambá, Olinda Yawar, Ziel Karapotó. Mediação Arissana Pataxó.

ACADEMIA DE LETRAS DA BAHIA

Narrativas indígenas antirracistas

19:00 Mesa de encerramento: Lucia Sá (Univ. Manchester), Pedro Mandagará (UNB), Olinda Yawar, Graciela Guarani e Yacunã Tuxá. Mediação: Felipe Milanez