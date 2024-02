Ex-BBB Lumena será embaixadora no carnaval de Salvador | A TARDE

A ex-BBB Lumena Aleluia será embaixadora no carnaval de Salvador. A influencer foi convidada pelo Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, que estará presente na folia em Salvador.

A ação faz parte do CarnaKwai. Lumena fará a cobertura ao vivo diretamente do Camarote Brahma e pelas ruas da cidade. Em Salvador, o app estará junto dos trios elétricos de Bell Marques e Ivete Sangalo.

Será possível acompanhar ao vivo pela plataforma a saída do Bloco Vumbora, de Bell Marques, no dia 10/02, e do Bloco Coruja, de Ivete Sangalo, no dia 11/02. O aplicativo também firmou parceria com a empresa de dança FitDance, para ações exclusivas.