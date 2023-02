Ex de Jojo Todynho aparece fantasiado e cantora ironiza: "não aguento"

Jojo Todynho publicou em suas redes sociais um vídeo se acabando de rir. Ela não mencionou o nome do ex, mas o vídeo foi publicado momentos depois do ex, Lucas Souza, aparecer fantasiado do personagem Buzz Lightyear, personagem de Toy Story.

"Não estou aguentando vocês me mandando coisas no Direct, eu não guento. Só humilhação", disse a cantora.

No post, Lucas apareceu com a fantasia e afirmou que estava pronto para o último dia do Carnaval do Rio de Janeiro. "Vamos‎ aproveitar‎ esse‎ último‎ dia‎ de‎ bloco‎ de‎ carnaval!", escreveu.

Nos comentários, as opiniões dos internautas estavam divididas. "Nunca vou perdoar a Jordana por ter feito esse homem virar influencier", disse um seguidor.

"Vai passar essa vergonha no debito ou no crédito", questionou outra. Outro pontuou que Lucas reagiu ao meme do Buzz.

"Na boa? Povo está te criticando, mas por trás existe um ser humano. Vai ser feliz, as pessoas andam muito amargas e preocupadas em ofender o próximo. Gostei de reagir bem ao meme do Buzz".

O casamento de Lucas e Jojo chegou ao fim em outubro de 2022 após nove meses. Desde então eles tem trocado acusações nas redes sociais, entre elas, Lucas afirmou que a cantora era bolsonarista, homofóbica e tinha, inclusive, relacionamento próximo com o ex-vereador Gabriel Monteiro.

Atualmente, enquanto Lucas segue citando Jojo, a cantora tem compartilhado situações inusitadas vividas com outros homens. A mais recente foi um convite que recebeu para uma trilha às 6h.

“Eu devo ser alguma safada, nenhuma humilhação pra mim é tão pouca. O boy me chamou pra sair, tudo certo. Aí eu perguntei: ‘Tudo certo pra amanhã?’, e ele: ‘Sim, tá certo. Seis horas eu estou passando pra te buscar. Aí eu: ‘Seis da noite ou seis da manhã?’, porque eu queria conferir o que ele estava falando ali. E ele: ‘Não, seis da manhã’”.