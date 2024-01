Ex-empresária de Xuxa, Marlene Matos é internada após passar mal | A TARDE

A diretora Marlene Mattos vai iniciar o ano hospitalizada devido a uma crise intestinal. Após passar mal no sábado, 30, a ex-empresária de Xuxa foi atendida no Hospital Barra D´Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Marlene foi diagnosticada com diverticulite, uma inflamação na parede interna do intestino.

Esta não é a primeira vez que a profissional da TV enfrenta problemas digestivos, necessitando de internação para reidratação.

Em suas redes sociais, Marlene assegurou estar tranquila e aguarda resultados de exames para identificar a causa da indisposição.