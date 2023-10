Festa da filha de Virgínia e Zé Felipe terá 5 atrações musicais | A TARDE

A festa de aniversário de um ano de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe, contará com cinco atrações musicais, segundo informou a mãe da garota.

"Serão cinco atrações: DJ John, Galinha Pintadinha, Edson e Hudson, Guilherme & Benuto e Barões da Pisadinha", disse VIrginia.

Ela disse que escolheu a mesma quantidade de atrações, mesmo espaço e mesma decoradora da festa de Maria Alice, sua primogênita, para que não haja comparações.

"Pra ninguém falar nada, que uma festa foi melhor que a outra. Então são as mesmas atrações, a mesma decoradora e o mesmo espaço. A única coisa que vai mudar é o tema", disse.

A festa será realizada no domingo, 22 de outubro, dia exato do aniversário da garota, às 17h. Os convidados receberam um convite com luzes, uma tela LCD e saída de som para exibir um vídeo personalizado com Mickey e Minnie.

Há ainda uma entrada USB para que os convidados que levarem consigo o convite possam receber um arquivo com um vídeo da festa.